Ve dvou letech běžela Neumannová za zlatou mámou, teď už na mistrovství republiky

Nyní je „malé Lucince“ osmnáct let a v Hodoníně si odbyla premiéru na atletickém mistrovství republiky dospělých. „Bylo to přísný, holky jsou proti juniorkám rychlé a je to velký skok,“ uznala, když ve svém rozběhu osmistovky doběhla poslední.

„Ale měla jsem nedávno únavovou zlomeninu, kondici mohla trénovat jen na běžkách a našla jsem si k nim cestu. Když je hezké počasí, zastavíte se na jídlo… Ale vrcholově bych to dělat nechtěla, pořád v zimě… To je příjemnější být v dresu, na soustředění v teple na Kanárech,“ usmívá se.

I k domácí špičce ještě Neumannové chybí kus cesty, ale jen pro zábavu atletiku nedělá. „Když něčemu věnuju všechen čas, mám velké cíle. Budu trénovat tak, abych byla co nejlepší to půjde, a uvidíme, na co to bude stačit,“ plánuje.