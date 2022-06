Bez pekla není ráj. Před devíti lety zničený končil kariéru, teď je Svoboda opět šťastný

A pak? „Můj sen by byl ještě rok závodit a objet v Česku každý závod, co půjde,“ přiznává. I když by své atletické know how rád předával, v roli trenéra to nebude. „Obdivuju kouče v Česku, to jsou největší srdcaři. Za ty peníze to dělají kolikrát na úkor rodiny… Mně by to doma neprošlo, to už mi bylo oznámeno,“ směje se. Kam tedy bude směřovat? I o tom mluvil v podcastu Mixzóna.