Výškařka Lasickeneová v dopise pro Bacha kritizovala vyloučení Rusů

Neočekává, že by šéf MOV doporučení změnil. "Nepochybuji o tom, že nemáte odvahu a důstojnost zrušit sankce proti ruským sportovcům. Protože potom byste musel uznat, že jste celé ty měsíce porušoval olympijskou chartu a stanovy mezinárodních sportovních federací se ze zásadních dokumentů staly bezcenným cárem papíru," uvedla nejlepší výškařka posledních let.

Mezi její hlavní soupeřky patřily Ukrajinky v čele s bronzovou olympijskou medailistkou Jaroslavou Mahučichovou. Lasickeneová s nimi soucítí. "Pořád nevím, co jim říci nebo jak se jim podívat do očí. Ony a jejich přátelé a příbuzní prožívají něco, co by žádný člověk na světě nikdy neměl cítit. Jsem si jistá, že nic z toho se nikdy nemělo stát," uvedla.