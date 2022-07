Vzpomínky ožily. Americká univerzita? Šel bych do toho znova, má jasno Bárta

EUGENE (od našeho zpravodaje) – Do roku 2018 tu kombinoval diskařskou přípravu se studiem informačních technologií. I když jeho největší sportovní progres přišel až po návratu do Česka, zvolené cesty nelituje. „S tím, čím jsem si tam prošel, a s vědomím i těch špatných věcí, bych do toho šel znovu,“ má jasno.

Za šancí spojit sport a studium vyráží každý rok několik mladých českých atletů. Bárta je ale jediným, kdo to dotáhl až na aktuální světový šampionát, když zranění zastavila čtvrtkařku Barboru Malíkovou a oštěpařku Irenu Gillarovou, které zvolily stejnou univerzitu jako Bárta.

„Během těch čtyř let studia se z vás snaží dostat co nejlepší výsledky, což je někdy náročné na zdraví. Ale jsem přesvědčený, že mi škola pomohla v osobním rozvoji a v tom, čemu se budu věnovat po atletické kariéře,“ věří havířovský rodák.

I během svého atletického života se snaží po večerech programovat, aby z oboru nevypadl. „Mě to baví, nemusím se do toho nutit, navíc jde programovat během odpočinku po tréninku,“ líčí. V Eugene ale počítač odkládá, jasnou prioritu má disk. Však si svou velkou premiéru vyčekal… „Objezdil jsem všechny akce mezi juniory, pak do 23 let. Ale potom se jedno zranění lepilo na druhé a až teď to vyšlo. Jsem moc rád, že zrovna tady,“ přiznává.

Naposledy mu problém s ramenem zamezil v nadějně rozjetém boji o olympijské Tokio. „To mě pořád hrozně mrzí a cítím hořkost. Ale nadšení pro atletiku mě neopustilo a dokázal jsem si, že se pořád můžu posouvat,“ cení si svěřenec kouče Josefa Šilhavého.