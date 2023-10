Zásnuby při vaření kafe, nový podpis a synovo hledání vlaku. Svatba utekla jako závod, líčí Sasínek Mäki

Jsou spolu sedm let, mají syna Kaapa, ale k zásnubám došlo až vloni na soustředění v Africe. Jejich tréninkoví parťáci zrovna odjeli do města… „Já šla vařit kafe, ještě mě bolelo břicho, on byl také nějaký nemocný, hodně romantické,“ směje se Mäki při vzpomínce na okamžik, kdy před ní její partner poklekl s prstýnkem.

Nastaly přípravy svatby, při níž je na statku nedaleko Znojma oddala farářka evangelické církve. „Zařizujete všechno přes rok a pak to strašně rychle uteče. Podobně jako závod, ale tohle mohlo utíkat trochu pomaleji,“ usmála se rodačka z Finska, odkud dorazilo osm lidí. „Plus tatínek, říkal, že to také musíme počítat z Finska,“ připomíná.

Foto: Anna Klečková Manželé Kristiina Sasínek Mäki a Filip Sasínek.

Na svatbě nemohl chybět ani dvouletý syn Kaapo. „Ze začátku nebyl úplně nadšený a chtěl jít spát. Máme i video, jak jdu k oltáři a někoho se ptá, kde je vlak. Ale pak to bylo dobré, dorazilo hodně dětí, měli zařízený program, malování na obličej a další věci, bylo fajn mít na svatbě dítě,“ pochvalovala si finalistka tokijské olympiády, která si teď zvyká na prodloužené příjmení Sasínek Mäki.

„Chtěla jsem to mít obráceně, ale to nejde. Filip i říkal, ať si nechám svoje příjmení, ale mně to přišlo takhle správné,“ vysvětlovala 32letá běžkyně. „Zatím jsem oběhala úřady, ale ještě se tak moc neumím podepsat,“ přiznala.

Zatímco sama si o týden protáhla odpočinek po sezoně, aby doléčila bolavou achilovku, zbytek její rodiny závodil. „Na Velké ceně Šumavy. Byl tam závod pro dospělé na 1300 metrů od obrovského kopce, kde běžel Filip. A Kaapo závod na sto metrů s otočkou. Byl dvanáctý v kategorii 2018 a mladší, tam je dost malinký,“ líčila jeho maminka.