Zemřel kontroverzní bývalý šéf světové atletiky Diack, bylo mu 88 let

Diack vedl IAAF v letech 1999 až 2015. Později se ukázalo, že byl součástí skupiny, která za úplatky pomáhala ruským atletům podezřelým z dopingu. Společně se svými komplici se tím podle obžaloby obohatil zhruba o 3,5 milionu eur. Od 23 ruských atletů přijal úplatky ve výši od 100.000 do 600.000 eur, aby skryl jejich dopingové prohřešky a umožnil jim závodit na olympijských hrách v Londýně v roce 2012 a na mistrovství světa v Moskvě o rok později.

Francouzský soud ho loni odsoudil ke dvěma letům vězení a dalším dvěma letům podmíněně a navíc mu udělil pokutu půl milionu eur (přes 13 milionů korun). Za mříže Diack nikdy nešel. Jeho obhájci upozorňovali na jeho chatrné zdraví a tvrdili, že by vězení nepřežil. Diack tak zůstal v domácím vězení a později byl propuštěn na kauci, takže se mohl letos v květnu vrátit z Francie do Senegalu.

V rodné zemi strávil zbytek života. "Zemřel doma kolem druhé hodiny ranní přirozenou smrtí," uvedl jeho syn Papa Massata Diack. Také on byl odsouzen za korupci. Jako marketingový poradce IAAF podle soudu převedl 15 milionů dolarů za televizní práva a další obchodní transakce na účty svých firem. Soud ho poslal na pět let do vězení a uložil mu pokutu jeden milion eur, Senegal jej však odmítá vydat.