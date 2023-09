Žiju svůj sen! Vadlejch má diamantový hattrick jako první oštěpař v historii

Nejlepší tři se vešli do rozmezí půl metru, ale dva nejdelší pokusy patřily Vadlejchovi. Odměnou mu je prémie 30 000 dolarů (asi 690 000 korun). Podruhé nechal za sebou i olympijského vítěze a obhájce trofeje Níradže Čopru. Od olympiády v Tokiu měl přitom vždy navrch Ind.

„Snažím se na to nemyslet, ale jen to dokazuje, že každý je porazitelný. I v dobách Němců, kteří házeli strašné dálky, jsem byl schopný je porážet,“ připomíná éru Thomase Röhlera a Johannese Vettera.

„Pomáhá věk a zkušenost. A je to i o pokoře. Třeba Níradž v našem sportu dokázal skoro vše a je to normální kluk. Je třeba to brát jako postupnou cestu a pořád na sobě pracovat. Někomu stačí jedna medaile, ale já vždy chtěl ukázat, že toho je ve mně spousta,“ říká odhodlaně Vadlejch, jenž za poslední tři roky přivezl medaile ze všech vrcholných akcí.