Ze senzační komety je vzácná stálice. Ještě pět let, naplánoval si český rekordman

Přidal stříbro na mistrovství Evropy do 23 let a vyhrál univerziádu, kde posunul český rekord až na 831 cm. A i když letos překročil třicítku, poprvé v kariéře se mu povedlo zaskákat si během jednoho roku užší finále na vrcholné halové i venkovní akci.

„Fajn sezona. Co se týče umístění, tak super, výkony ok,“ zhodnotil se po víkendovém mistrovství republiky družstev v Hodoníně, byť před sebou má ještě závod v Chebu a snad i v Záhřebu. „Výkonnostně to byl nejlepší rok od sezony 2019, ale myslím, že mám daleko na víc, i na ostrý olympijský limit, tak bych to chtěl zúročit,“ věří si i na výkon 827 cm.