Američtí basketbalisté mají zájem složit na OH v Paříži další „Dream Team“

„Chci být každopádně u toho, chci být v týmu. Je to věc, kterou jsem ještě nezažil,“ řekl pětatřicetiletý dvojnásobný mistr světa a držitel čtyř titulů v NBA Curry. „Příští rok budu hrát na olympiádě,“ konstatoval napřímo stejně starý Durant, šampion z posledních tří her a mistr světa z roku 2010.

Naproti tomu superstar LeBron James, olympijský vítěz z Pekingu 2008 a Londýna 2012, se nevyjádřil přímo. O něm už ale dříve média spekulovala, že do Paříže chce a je to on, kdo nabádá další hvězdy ke startu pod pěti kruhy. V pondělí pouze řekl, že pro hráče, kteří zaplní olympijskou soupisku, by účast v Paříži neměla představovat žádnou mimořádnou zátěž. „Moc bych toho dělat nemusel. Trochu doskakovat, trochu přihrávat, bránit, zblokovat nějaké střely… Ale uvidíme, co bude,“ řekl osmatřicetiletý nejlepší střelec historie NBA a opora Los Angeles Lakers.