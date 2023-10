Konec Krejčího v NBA? Za Minnesotu odehrál jediný zápas a byl uvolněn

Krejčí zamířil do Minnesoty poté, co s ním v létě rozvázala smlouvu Atlanta Hawks. V Minnesotě podepsal zkušební kontrakt, nastoupil však i kvůli zranění levé ruky do jediného přípravného zápasu proti Dallasu. V něm zaznamenal za sedm minut čtyři body a dva doskoky.

V případě, že o rodáka ze Strakonic neprojeví nikdo zájem, mohl by Krejčí zamířit do nižší soutěže G-League, podle webu Eurohoops.net do spřátelenému týmu Iowa Wolves. Další variantou může být návrat do Evropy. Český reprezentant v minulosti hrál také za Oklahomu Thunder či španělskou Zaragozu. Do NBA byl draftován v roce 2020.