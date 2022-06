Auda jako kapelník Olympiku. Taky si nechal nastřelit vlasy

Podobně jako frontman hudební skupiny Olympic Petr Janda si nechal nastřelit vlasy, i když je o téměř padesát let mladší. „Na tom dřívějším účesu to nebylo tolik vidět, ale měl jsem vlasy už hodně vypadané a prořídlé, což mi vadilo. Podstoupil jsem tak drobnou kosmetickou úravu, zahojilo se to dobře a v příštích měsících i začne růst. Věřím, že v září na mistrovství Evropy už budu mít plnější vlasový porost," tvrdí Auda, který bude i v příští sezoně působit v japonské Jokohamě.

„Jsem s tím angažmá spokojený. Nemám teď v plánu vymýšlet něco jiného," říká. Na předchozí kvalifikační zápasy ho z Japonska stejně jako dalšího krajánka Ondřeje Balvína nepustila koronavirová opatření. O to více si nyní Auda pobyt s reprezentací užívá. „Je to pro mě super. Pokaždé, když mám možnost přijet na nároďák, je to pro mě super a na tohle léto, zakončené Eurobasketem doma v Praz, se obzvlášť těším," míní.

V dosavadních čtyřech zápasech kvalifikace MS 2023, z nichž vyhráli jediný doma proti Bulharsku, dopláceli čeští basketbalisté na absenci minimálně šesti opor. „V předcházejících oknech jsme nebyli v nejlepším složení, kdežto teď jsme na tom o hodně lépe. Věřím, že nám v důležitém souboji pomohou diváci, v Pardubicích jsme zvyklí na skvělou atmosféru," míní kouč Ronen Ginzburg před utkáním, které začíná v pátek ve 20.00 h.

Pokud by Češi dokázali porazit Bosnu a Hercegovinu minimálně o 14 bodů a Bulharsko v doma padlo s Litvou, získali by reprezentanti postupovou jistotu už zítra večer. „V první řadě musíme odvést svou práci a vydat ze sebe to nejlepší, až pak bude šance přemýšlet nad věcmi kolem postupu i o tom, co ještě potřebujeme uhrát v pondělí v Klajpedě proti Litvě," přemítá kouč.

V pátečním duelu by právě Auda s Balvínem měli tvořit hlavní českou sílu pod košem. „Bosna má na všech pozicích vysoké hráče s dlouhým rozpětím paží. Tomu budeme muset čelit," uvědomuje si český hráč.

Podle Ginzburga národní tým až neskutečně ožívá s přítomností režiséra hry Tomáše Satoranského. LMoc nám pomáhá. Při tréninku posouvá všechny spoluhráče dopředu a oni ho poslouchají. Je to obrovská výhoda, že je tu Saty s námi," říká Ginzburg na adresu basketbalisty, kterému až dnes skončí smlouva ve Washingtonu.