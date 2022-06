Basketbalisté pokračují v přípravě na kvalifikaci o MS, Satoranský nesmí do kontaktu

Satoranský je sice s týmem, nemůže se ale zapojit do kontaktních cvičení. "Nemůžu se přidat ke kontaktním akcím, cvičením a hry pět na pět. Budu něco vymýšlet s Mířou (kondičním trenérem Michalem Mířejovským) a asistenty, abych zůstal v basketbalovém rytmu," popisoval své částečné vyhnanství .

"Je to dohoda mezi NBA a FIBA. Třetí a čtvrté reprezentační okno je nestandardní, protože za normálních okolností je v létě jen jedna reprezentační akce. Muselo tedy dojít k přizpůsobení pravidel, na které se čekalo do poslední chvíle. Teprve až tři týdny zpět došlo k dohodě mezi NBA a FIBA," přidal reprezentační manažer Michal Šob.

"Tím, že Tomáš deklaroval, že se zapojí do všech letních aktivit reprezentace, FIBA určila, že se nesmí připojit do tréninku s týmem dříve než 27. června. Tomáš se může do té doby připravovat individuálně, jak chce, kvůli tomu, že má ale do června platnou smlouvu s Washingtonem, musí poslouchat tuto organizaci a řídit se jejími pokyny," doplnil Šob.

Představitelé reprezentace se sice snažili domluvit s vedením Wizards na dřívějším uvolnění Satoranského, jenže neuspěli. "Byli jsme v kontaktu s generálním tajemníkem Wizards Tommy Sheppardem, s tím, že Washington mu dává zelenou, aby se k nám mohl zapojit de facto bez limitů. Přestože jsme to ale prokázali u NBA, tak pravidla asociace jsou více než pravidla jeho zaměstnavatele," uvedl Šob.

Satoranský se o omezení dozvěděl před pár dny. Nepovažuje ho však za velký problém. "Bude to v pohodě. Kluky znám, trénoval jsem s nimi spoustu let. Všechny systémy mám zažité a neměla by to být komplikace," uvedl Satoranský.

V reprezentačním týmu v Poděbradech je také druhý český zástupce z NBA Vít Krejčí, který se zotavuje z dubnové artroskopické operace kolena. Čerstvě dvaadvacetiletý rozehrávač Oklahomy Thunder se ale do kvalifikace o MS nezapojí a za týden se vrátí do USA na Letní ligu. K národnímu celku by se měl připojit před zářijovým mistrovství Evropy.