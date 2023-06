BASKETBAL ONLINE: Češky budou bojovat s Německem, ve hře je olympijská kvalifikace

Pro omlazený tým trenérky Romany Ptáčkové s nejnižším věkovým průměrem na turnaji 24 let by bylo vítězství nad Německem velkým úspěchem. "Byla by to skvělá příležitost ke sbírání dalších zkušeností. Už tady jich získaly hodně a bylo by dobré v tom pokračovat. Ale Německo je velmi těžký soupeř. Sice v přípravě jsme ho porazily, ale to ještě byly bez pěti hráček, které tady jsou," řekl asistent trenérky Ptáčkové Petr Treml.