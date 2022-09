BASKETBAL ONLINE: Úchvatný poločas. Češi rázně vykročili k postupu

Čeští basketbalisté dnes na mistrovství Evropy hrají poslední zápas v domácí skupině D v pražské O2 areně a budou bojovat o to, aby to nebyla i jejich derniéra na celém turnaji. K posunu do osmifinále v Berlíně svěřenci trenéra Ronena Ginzburga potřebují porazit Izrael (stav po půli 53:37). Utkání začne v 17:30. Utkání sledujte na Sport.cz online.

Foto: Michal Kamaryt, ČTK Český basketbalista Tomáš Kyzlink pod izraelským košem.