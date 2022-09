Česko - Izrael 88:77 Faktor Satoranský zařídil postup do Berlína

Byla to strhující podívaná s dobrým koncem pro české basketbalisty. V přímém souboji o poslední postupové místo z pražské skupiny ME porazili Izrael 88:77 a postupují do berlínského osmifinále. Tam je v neděli čeká dosud neporažené Řecko.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Český basketbalista Tomáš Satoranský během utkání s Izraelem.Foto : Vlastimil Vacek, Právo