Jistotu postupu do play off měly Češky už po prvním utkání, protože Ukrajinky předtím podlehly Francii 10:19. Nad Ukrajinkou vedly už o osm bodů, soupeřky závěr zdramatizovaly, ale zápas ukončila 88 sekund před vypršením desetiminutové hrací doby dvoubodovým pokusem Karolína Šotolová.

„Určitě to nebyl lehký zápas, věděly jsme, že Ukrajinky do toho půjdou za každou cenu naplno a budou nás chtít porazit. Praly se o každý míč, my jsme se snažily prát s nimi. Jsem ráda, že to vyšlo, i když to nebylo tak snadné,“ řekla Rylichová webu České basketbalové federace.