Basketbalista Balvín by rád pokračoval v Japonsku, jasno chce mít do půlky léta

"Když to půjde, mým cílem by bylo se do Japonska vrátit. Nějaká jednání probíhají, ale nechávám tomu volný prostor. Zatím je brzy," řekl Balvín ČTK během kempu Coach Clinic, který dnes v Praze pořádal. "Doufám, že budu mít jasno do půlky léta, ať mám klid. Když ale přijde něco zajímavého, ničemu se bránit nebudu. Uvidíme," doplnil reprezentační pivot.