Basketbalista Green dostal od Golden State za udeření spoluhráče pokutu

"Bylo to vyčerpávající. Tohle je největší krize, kterou jsme tu měli za dobu, co jsem trenérem," uvedl Kerr, který trénuje Warriors od roku 2014. "Je to vážná věc. Nejsme dokonalí, ale budeme vycházet ze zkušeností, které jsme společně za těch osm let nasbírali, a věřit, že to je nejlepší rozhodnutí pro tým," dodal úspěšný kouč k rozhodnutí dvojnásobného olympijského vítěze Greena nesuspendovat.