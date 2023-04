Basketbalista Hanzlík chce na draftu uspět, NBA pro něj byla vždy snem

„Myslím, že to pro mě bude další velká zkušenost, jako byla třeba nominace a první zápasy za mužskou reprezentaci v téhle sezoně. Je to úplně jiný basketbal než v Evropě, na který jsem zvyklý. To mě ale neodrazuje. Chci to zkusit a dát do toho vše,“ uvedl Hanzlík.