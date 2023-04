Basketbalista Hanzlík se přihlásil do draftu NBA

Basketbalista Ondřej Hanzlík ze španělské Girony se přihlásil do letošního draftu NBA, který se uskuteční 22. června v New Yorku. Jednadvacetiletý český reprezentant to oznámil na Instagramu.

Foto: Profimedia.cz Ondřej Hanzlík ze španělské Girony se přihlásil do letošního draftu NBA

Článek Slavnou zámořskou ligu si dosud zahrálo pět českých basketbalistů. Jako poslední prošel draftem v roce 2020 Vít Krejčí, který v současnosti působí v Atlantě. Ještě v minulé sezoně hrál v NBA Tomáš Satoranský, v minulosti si soutěž vyzkoušeli Jan Veselý, Jiří Welsch a jako první český hráč Jiří Zídek. Hanzlík sbírá zkušenosti v nejvyšší španělské soutěži v dresu Girony, kde hostuje z Baskonie. Ve svém prvním ročníku v elitní evropské lize si vysloužil nominaci na cenu pro nejlepšího mladého hráče. V Gironě nastupuje odchovanec Spartaku Rychnov nad Kněžnou po boku bývalého šampiona NBA a dvojnásobného mistra světa Marca Gasola, který je spolumajitelem klubu. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený PPG SPORT (@ppgsport) Dvoumetrový rozehrávač či křídelní hráč zasáhl do 21 zápasů a má průměr přes osm odehraných minut a 2,2 bodu. V únoru na sebe Hanzlík upozornil v reprezentaci, kam ho trenér Ronen Ginzburg pozval na závěr neúspěšné kvalifikace mistrovství světa. V posledním utkání v Černé Hoře byl se 17 body nejlepším střelcem. Do draftu se podle webu NBA přihlásilo 242 hráčů. Hanzlík je jedním z 48 zahraničních basketbalistů na seznamu. Favoritem draftu je devatenáctiletý francouzský supertalent Victor Wembanyama. Basketbal Young udržel šance Atlanty, Denver s Phoenixem postupují do čtvrtfinále

