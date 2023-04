Boston - Atlanta 117:119 Stav série 3:2 Young udržel šance Atlanty, Denver s Phoenixem postupují do čtvrtfinále

Basketbalisté Atlanty zvítězili na palubovce Bostonu 119:117 a udrželi šanci na postup v play off NBA. Osmifinálovou sérii snížili na 2:3 na zápasy. Postaral se o to zejména Trae Young, který dal 38 bodů včetně vítězné trojky dvě vteřiny před koncem. Ještě lepší výkon předvedl Devin Booker, jenž 47 body, 8 doskoky a 10 asistencemi dovedl Phoenix k výhře 136:130 nad Los Angeles Clippers a postupu do dalšího kola. Suns celou sérii ovládli 4:1 na zápasy stejně jako Denver, který postup pečetil výhrou 112:109 nad Minnesotou. Nikola Jokič k tomu přispěl triple doublem za 28 bodů, 17 doskoků a 12 asistencí.

Foto: Winslow Townson, Reuters Trae Young předvedl proti Bostonu parádní výkon

Reklama