Basketbalista Jelínek byl i přes 31 bodů zklamaný z porážky v Bosně

"Za těch 31 bodů jsem rád. Těší mě, že jsem mohl tým táhnout a pomoci klukům. Nakonec tomu ale chyběla třešnička v podobě vítězství, takže i přes ten dobrý výkon panuje nyní trochu smutek. Měli jsme na to, abychom tu i s touto sestavou, která by nebyla za normální situace adekvátní, vyhráli. Je to škoda," řekl po utkání novinářům Jelínek.

"Dostali se tou šňůrou do zápasu, jejich publikum ožilo a začali věřit tomu, že to mohou dotáhnout do konce. Je fakt, že jsme ještě bojovali a byli v jeden moment o dva body zpět, ale oni si už věřili, že to můžou zvládnout a s publikem toho i dosáhli," konstatoval Jelínek.