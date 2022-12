Basketbalista Simmons využil klauzule a odchází z Nymburka

Simmons za Nymburk odehrál 14 utkání české nejvyšší soutěže s průměrem 13 bodů a šest duelů Ligy mistrů, v nichž dal v průměru 16 bodů na zápas. Nové působiště by měl oznámit v pátek, za poslední tři roky bude oblékat dres osmého klubu.

Nymburk uvedl, že s možností Simmonsova odchodu počítal. "Snažili jsme se Gerela udržet, ale nakonec se rozhodl zkusit štěstí v silnější lize. Mrzí nás to, ale nic to nemění na našich plánech. Vedeme jednání s jinými hráči a brzy zas budeme mít tým kompletní. Naší snahou je jít českou cestou, ale uvidíme, co jednání přinesou," řekl sportovní manažer a trenér Ladislav Sokolovský.