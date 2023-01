"Hráči si zaslouží uznání. Hodně jsme vedli, pak se Atlanta skvěle vrátila do zápasu, ale moje hráče to nepoložilo a dokázali zápas vyhrát. Toho si vážím," řekl trenér Milwaukee Mike Budenzolzer. "Janis dnes sice neskóroval, ale nahradil to jinak. Pracoval pro tým a věřil spoluhráčům. Možná to byl jeho nejlepší zápas z těch, ve kterých nedal moc bodů," dodal kouč Bucks.