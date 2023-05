Basketbalisté Miami po úvodních třech vítězstvích prohráli podruhé za sebou, stále ale mají velkou šanci stát se teprve druhým celkem od zavedení současného formátu play off v roce 1984, jenž postoupí jako osmý nasazený do finále ligy. Mohli by tak napodobit jiný tým z Floridy, hokejisty Panthers, kteří ve středu prošli do finále Stanley Cupu.