Basketbalisté Brna jsou po výhře nad Pardubicemi posledními semifinalisty ligy

Brněnští hráči, kteří nedokázali v šestém duelu využít první mečbol, dnes vykročili za postupem razantně. V prvním poločase nepustili soupeře ani jednou do vedení a do přestávky si vypracovali třináctibodový náskok.

Třetí čtvrtinu ale ovládly Pardubice poměrem 30:14 a minutu před jejím koncem šly poprvé do vedení. Těsný závěr ale nakonec zvládlo lépe Brno a udrželo vítěznou sérii domácích týmů v této sérii.

"Pro tyhle okamžiky to děláme, tvrdě pracujeme celý rok. Dnes jsme zachraňovali sezonu, protože hrajeme bez zraněných hráčů. Rozhodlo srdce Kuby Krakoviče, rozhodly zkušenosti Romana Marka a rozhodl týmový výkon. Po hrůzostrašné třetí čtvrtině, ve které jsme přestali bránit, jsme ukázali, že jsme dobrá parta, která to s basketem myslí vážně," řekl trenér Brna Lubomír Růžička. "Loňské čtvrté místo nebyla náhoda, Brno patří do špičky ligy," dodal.