Basketbalisté Brna opět prohráli, jeho pronásledovatelé Nymburk a Děčín uspěli

Brnu o víkendu skončila porážkou s Opavou po sedmi zápasech série výher a v Ústí se snažilo na vítěznou cestu vrátit marně. Na hřišti Slunety sice lídr ve třetí čtvrtině obrátil nepříznivý stav a do poslední části vstupoval se čtyřbodovým vedením, domácí ale rychle otočili a zvládli i koncovku.

"Bylo to od první minuty vyrovnané utkání a rozhodovalo se ve čtvrté čtvrtině, kdy jsme nedokázali ubránit Hickse a Martina ve hře 1 na 1 a Ústí mělo i nějaké útočné doskoky. My jsme se pak pokoušeli ještě vrátit, ale utkání se lámalo v té střední části poslední čtvrtiny," uvedl asistent brněnského trenéra Martin Vaněk.

Šesté Ústí táhl za vítězstvím 27 body Kristopher Martin, 15 doskoků si připsal Delvon Johnson. Za poražené měl 24 bodů a 9 asistencí Richard Bálint. "Těžce vybojované vítězství, které jsme potřebovali. Brno je první v lize, takže jsme museli přijít s tou správnou energií a mentalitou, a to jsme udělali. Chyběl nám sice jeden hráč (křídlo Dailey), ale my víme, že umíme hrát, když budeme hrát s energií, a dnes se nám to povedlo," řekl Martin.