Basketbalisté Brna porazili Ústí nad Labem a jsou poprvé ve finále poháru

Basket Brno od založení klubu v roce 2012 postoupil do pohárového Final Four podruhé, ale loni v Lounech prohrál v semifinále s pozdějším vítězem Opavou a v duelu o třetí místo nestačil na Pardubice. V lize pak získal první medaili - bronzovou.

Nad Ústím vyhráli Brňané potřetí ze čtyř vzájemných zápasů v sezoně. Soupeře ani jednou nepustili do vedení a po patnáctibodové šňůře na přelomu první a druhé čtvrtiny vedli 34:17. "Bylo to o našem nasazení v začátku. Nechali jsme se rozhodit. Nemohli jsme najít své tempo. Frustrace z útoku se projevila v obraně," řekl ústecký pivot Dominik Heinzl.

"Šli jsme do toho s tím, že to nebude jednoduchý zápas. Jsem rád, jak jsme k tomu všichni přistoupili. Myslím, že celý tým podal skvělý výkon a je to vidět na výsledku. My si pro to zlato jdeme," prohlásil český reprezentant.