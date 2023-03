Basketbalisté Brna si výhrou nad Děčínem upevnili vedení v tabulce

Brňané na severu Čech vyhráli první čtvrtinu o pět bodů a vedení si udrželi až do konce. "Byl to těžký zápas, protože tady se nehraje dobře, což všichni moc dobře vědí. Děčín má silný tým a pomáhají mu i fanoušci. My jsme si dnes hodně pomohli doskokem a snažili jsme se být precizní v útoku, což nás v posledních zápasech zlobí," řekl asistent trenéra Brna Martin Vaněk.

Podle trenéra Válečníků Tomáše Grepla hrála důležitou roli v úspěchu soupeře kanadská posila Danilo Djuricic. "Zápas to byl tvrdý, protože jsme viděli zápas Brna v Ústí, kde brněnský celek hrál famózně, a my jsme ho chtěli přibrzdit obranou. Dnes nás ale porazil Djuricic, který ukázal, proč si ho Brno přivedlo. Do dnešní vyrovnané bitvy přinesl něco, co tenhle zápas rozhodlo," uvedl Grepl. "V prvním poločase jsme se Brna drželi bodově, ale brutálně nás zradil náš obranný doskok, kdy soupeř měl druhé i třetí šance. Tohle a faktor Djuricic je důvod toho, proč jsme zápas nezvládli výsledkově," dodal.