Basketbalisté Kolína v ligové dohrávce oplatili Ústí domácí porážku

"V prvním poločase jsme ještě hráli to, co jsme chtěli, a dařila se nám naše taktika v obraně, kdy soupeř skóroval pouze 38 bodů. V druhém poločase nám začaly docházet síly kvůli úzké rotaci a soupeř si zaslouženě došel pro vítězství. Musíme se dát dohromady přes svátky a jedeme dál," řekl ústecký kouč Jan Šotnar. "V prvním poločase jsme měli takovou krizičku, ale po pauze jsme to soupeři dokázali vrátit," uvedl jeho protějšek Miroslav Sodoma.