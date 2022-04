Bucks v pátém duelu vedli až o 29 bodů, naopak prohrávali pouze v úvodu, a to o pouhý bod. Už první část ovládli úřadující šampioni 34:18, po třetí pak vedli o pohodlných 23 bodů. Mimo to přeskákali Bulls 51:37, udrželi soupeře na střelbě 42 procent (29 procent z trojky) a ve vymezeném území ho přehráli jasně 54:30.

"Po druhém utkání, které jsme prohráli, jsme uviděli, s čím se tady potýkáme. Celý tým to poznal a věděl, co je třeba udělat. Soustředit se na detaily, být hladoví, pomáhat si v obraně. Tuto sérii jsme proto vyhráli jako tým," pochvaloval si lídr Milwaukee a také MVP loňského finále Janis Adetokunbo.

Další lídři Coby White a hlavně DeMar DeRozan zůstali na 17, respektive 11 bodech a sedmi finálních přihrávkách. "Bylo to naše první představení v play off, spousta kluků ještě před ním ani netušila, co vlastně vyřazovací boje obnášejí. Můžeme si ze série odnést dost věcí do budoucna," řekl DeRozan.