Basketbalisté mistrovské Opavy zdolali v duelu neporažených týmů USK

Trenér vítězů Petr Czudek měl z výhry radost. „Jsme rádi, protože USK tady porazilo jak Nymburk tak Brno. Tady si věří,“ konstatoval. „USK hlavně v druhé čtvrtce dalo 28 bodů, a to byl problém. Třetí čtvrtka, jako první, nám vyšla. Odskočili jsme a pak už jsme to zkušeně dohráli. Výborný zápas dnes Kuba Šiřina, který to vzal na sebe a dal tu důvěru spolu s Martinem Gniadkem,“ pochválil dvě zkušené opory.

Trenér domácích Frank Kuhn litoval, že jeho svěřenci nadějně rozehraný zápas nedotáhli. „První dvě čtvrtiny jsme hráli dobrý basketbal a do přestávky jsme šli s malým náskokem, ale to proti týmu jako Opava nestačí. Hrají opravdu dobrý basketbal a kombinují řadu stylů obrany a útoku. Na to abyste proti nim vyhráli, musíte hrát v podstatě perfektní basketbal a my jsme dnes měli pár hráčů, kteří neměli úplně svůj den,“ uvedl.