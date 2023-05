Knicks udrželi šanci na první finále konference od roku 2000. Vedli až o 19 bodů, ačkoli první čtvrtinu prohráli 14:24. Pomohli si 50 doskoky (hosté měli 34), a tak jim ani nevadilo 19 ztracených míčů a 11 zahozených šestek ze 40. Lídrem Miami byl Jimmy Butler s 19 body, devíti asistencemi a sedmi doskoky, ale po 42 bodech v minulém utkání vyslal proti těsné obraně pouze 12 střel. "Nezáleží na tom, jestli dám 40, 50 nebo 19 bodů, vždy musíme střílet tak, abychom vyhráli. Když dám deset a my vyhrajeme, vůbec to nebude problém," řekl.

Stejně jako New York snížili v sérii na 2:3 hráči Golden State. V domácí hale vedli nad Lakers až o 18 bodů a náskok dovedli k jasné výhře. Warriors měli převahu na doskoku (48:38), obzvlášť poté, co pivot Lakers Anthony Davis musel do šatny po úderu do hlavy od Kevona Looneyho.