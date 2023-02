Los Angeles Lakers prohráli v hale New Orleans 126:131. LeBron James za hosty nastřílel 27 bodů a už ho dělí jen 36 od historického rekordu Kareema Abdula-Jabbara. Teoreticky by mohl na metu 38 387 bodů dosáhnout už v příštím zápase s Oklahomou.

Denver měl zápas s Atlantou pod kontrolou od druhé čtvrtiny, a to především zásluhou Jamala Murrayho, který si 41 body vytvořil nové maximum sezony. Nikola Jokič přidal osmnáctý triple double sezony za 14 bodů, 18 doskoků a 10 asistencí. Hawks sice ve druhé půli snížili ztrátu 27 bodů až na osm, ale domácí další pasáž ovládli 15:2, z toho 11 bodů dal Murray. Krejčí odehrál dvě a půl minuty a zaznamenal jeden doskok.

Milwaukee vyhrálo už posedmé za sebou a během této šňůry má Adetokunbo průměr 39,4 bodu na zápas. Tentokrát skončil mírně pod tímto průměrem, ale proti dobré obraně Miami raději volil přihrávky na volné spoluhráče a 11 asistencemi si vyrovnal sezonní maximum. "Moc dobře známe Miami. Víme, že si v obraně hodně pomáhají a jsou agresivní, je proto třeba rychle pohybovat míčem a dělat správná a rychlá rozhodnutí. A to se nám dařilo," řekl Adetokunbo.

Janis Adetokunbo zařídil Milwaukee Bucks v NBA výhru nad New Orleans Pelicans

Thomas přitom má sezonní průměr osm bodů na zápas. Jeho dosavadním maximem bylo 33 bodů. "Všichni jsme tu profíci. Není to tak, že by to byl tým dvou hráčů a ostatní jim jen podávali míče. Dnes někteří hráči nebyli, tak jejich role museli převzít jiní," řekl Thomas, kterému vydatně pomáhal Edmond Summer, který si 29 body rovněž vytvořil kariérní maximum v NBA.