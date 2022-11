Basketbalisté Olomoucka si překvapivě proti Opavě připsali první výhru sezony

Opava plnila velkou část zápasu roli favorita. Domácí se však udrželi na kontakt a rozhodli v koncovce. Do čtvrté části vstupovali Slezané se čtyřbodovým vedením 62:58 a po necelé minutě dokonce vedli už o osm bodů. Ani za tohoto stavu se ale domácí nevzdali. Srovnali, po trojce Dariouse Motena se ujali vedení 81:77 a blíž už soupeře nepustili.

"Nebyli jsme kompletní, o to bylo vše složitější. U týmu jsem několik dní, bylo těžké za takovou chvilku něco změnit. Ale chtěli jsme hrát s energií od začátku do konce. V obraně hrál jeden za druhého, přesně tak jsem si to představoval. Bojovnost nás opravdu zdobila, tak chceme pokračovat," uvedl trenér Bujan, jenž se ujal týmu po šesti úvodních porážkách v sezoně. Před ním vedli mužstvo Miljan Čurovič a po jeho odvolání dočasně prezident klubu Michal Pekárek.