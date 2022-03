Basketbalisté Opavy po 19 letech ovládli Český pohár a sesadili Nymburk z trůnu

V úvodu finále se dostala Opava do vedení 7:2, ale Nymburk odpověděl devítibodovou šňůrou, kterou ukončila až trojka Jakuba Šiřiny. Po první čtvrtině i díky střelbě z dálky drželi náskok Slezané, kterým pomohly trefy Jana Švandrlíka a Jakuba Slavíka.

Nymburk dobrým nástupem do druhého poločasu stáhl manko do 26. minuty na 57:65 díky trojce Jerricka Hardinga. Opavu dostali zpět do dvouciferného náskoku postupně Filip Zbránek a Miroslav Kvapil, potom Zbránek čtyřmi body body v rychlém sledu zajistil i rozdíl 11 bodů. Trojka Lukáše Palyzy, čtyři body Luboše Kováře ale znamenaly snížení na 69:73 a Colbey Ross s klaksonem na konci třetí čtvrtiny snížil na tři body.