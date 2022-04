Phoenix prožívá zatím nejlepší sezonu, ale v úterý nečekaně klopýtl. Dlouho se s New Orleans střídal ve vedení, které se změnilo celkem dvacetkrát. Ještě osm minut před koncem těsně vedl, pak ale Pelicans ukázali, jak se v poslední třetině sezony zlepšili a proč nakonec vybojovali play off. Zasloužila se o to zejména dvojice Ingram a C.J. McCollum, kteří se v závěru postarali o 18 bodů a na další tři koše nahráli. Využili toho, že se Phoenixu ve třetí čtvrtině zranil nejlepší střelec Devin Booker, který do té doby dal 31 bodů, ale do poslední čtvrtiny už kvůli problémům se stehenním svalem nenastoupil.