Basketbalisté se chystají na další zápasy kvalifikace MS, chybí sedm hráčů z ME

"Potřebujeme vyhrát, takže pro to uděláme vše. Všichni vidí, že nejsme v nejlepším složení, ale odvedeme maximum. Bude to těžké, protože týmy, které proti nám nastoupí, budou asi kompletní. Máme ale, co máme a nic lepšího nebude. Dirk Nowitzki nebo Michael Jordan za nás hrát nepřijede, takže uděláme maximum s tím, co je k dispozici," řekl Peterka.