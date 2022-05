Basketbalisté Slavie vybojovali postup mezi elitu

Bývalý reprezentační kapitán Pavel Pumprla tak se Slavií dosáhl cíle, se kterým do vršovického klubu předloni přišel z Nymburka, v jehož dresu vybojoval šest ligových titulů. Pětatřicetiletý účastník mistrovství světa v roce 2019, kde obsadil s českým týmem historické šesté místo, přispěl k dnešnímu vítězství 10 body.

"Bylo to nervózní utkání z obou stran, protože šlo o hodně. Čtyři body rozdílu z prvního utkání nebylo tak moc a nám paradoxně pomohl velmi dobrý nástup domácích, kteří brzy vedli 11:2. V té chvíli si pravděpodobně mysleli, že mají zápas v kapse a přestali bojovat tak, jak bojovali u nás. To byla voda na náš mlýn a dostali jsme se do hry. V druhém poločase jsme byli lepším týmem a po zásluze jsme vyhráli," uvedl trenér Slavie Pavel Beneš.