USA - Kanada 118:127 po prodl.Zklamání pro Američany, na MS skončili opět bez medaile. Kanada má historický bronz

GLOSA: Budíček před zbytkem kvalifikace

Na žádné jásání není prostor, to rozhodně ne. Na jednu stranu čeští fotbalisté nepředvedli proti Albánii vůbec povedený výkon, na stranu druhou k remíze 1:1 přispěl i dobře připravený soupeř. Obě věci by měly být velkým budíčkem do zbytku kvalifikace na ME v roce 2024.