Basketbalisté Ústí vyhráli potřetí za sebou, po Nymburku a Kolínu zdolali Hradec

"Nevzdali jsme se, když Ostrava vysoko vedla. Kousli jsme se a ztrátu dotáhli. Měli jsme to na dosah. Nepodařilo se to, o to je to pro nás horší," litoval domácí Dominik Heinzl, se 27 body nejlepší střelec zápasu. Za vítěze dal 24 bodů Alexandar Radukič.