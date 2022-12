Basketbalistka Hanušová zamířila po odchodu z Žabin do Hradce Králové

Účastnice olympijských her v Londýně a pěti evropských šampionátů Hanušová v minulém ročníku působila v mistrovském USK Praha, s kterým v roce 2015 vyhrála Evropskou ligu a získala sedm ligových titulů. Pak se po osmi letech vrátila do Brna, ale v týmu Žabin vydržela jen do Vánoc.