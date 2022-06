Basketbalisté zahajují přípravu na kvalifikaci o MS, v nominaci je i Satoranský

I tak si mohou zajistit postup už po prvním hracím dnu. Potřebují k tomu porazit Bosnu a Hercegovinu o 14 a více bodů a zároveň nesmí Bulharsko doma zdolat Litvu. "Tlak na to postoupit do další fáze tu je. Do kvalifikace jsme vstupovali s tím, že chceme jít dál. Situace není ideální, máme ale dva zápasy, můžeme se připravit lépe než předchozí okna a věřím, že to zvládneme," řekl Bohačík.