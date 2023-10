Basketbalistka Březinová se snaží dostat z Izraele

„Nemáte někdo soukromý letadlo, co by mě dostalo z Tel Avivu, prosím? Když naše vláda na nás s…! Protože všechny lety lety ruší nebo jsou plný. Chci domů,“ napsala Březinová na sociální síti.

Pro ČTK později uvedla, že jí s návratem domů pomáhají předseda České basketbalové federace Miroslav Jansta a manažer reprezentace Simon Bytel. „Už se to lepší, ale uvidíme, až budu doma,“ konstatovala Březinová.

Zatímco Maďarsko či Polsko dnes z Izraele evakuovalo několik stovek svých občanů a také slovenská vláda rozhodla o vyslání leteckého speciálu do Tel Avivu, šéf české diplomacie Jan Lipavský uvedl, že repatriační let je nyní záložní variantou. Několik leteckých společností pozastavilo lety do Tel Avivu, dokud se nezlepší bezpečnostní podmínky.