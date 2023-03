Basketbalistky Chomutova vyhrály evropskou ligu EWBL

Devatenáctiletá hráčka byla zařazena do All Star týmu. Nejužitečnější hráčkou Final Four byla vyhlášena chomutovská rozehrávačka Kateřina Bartoňová, která si ve finále připsala devět asistencí, pět bodů a čtyři doskoky. O den dříve v semifinále s ukrajinským Frankivskem (86:76) bývalá česká reprezentantka nasbírala 11 bodů, 10 asistencí a pět doskoků.