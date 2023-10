Žabiny vyhrály v Eurocupu po dvojím prodloužení, KP Tany prohrálo o dva body

Třináctibodové vedení se ale proti kvalitnímu soupeři začalo pomalu tenčit, pět minut před koncem to bylo pouze o dva body pro Žabiny. Ty vedly 65 sekund před koncem o šest bodů, ale dvě trojky Francouzek dovedly duel do prodloužení. Jedno nestačilo, rozhodlo se až ve druhém, kdy domácí tým podržela střelba a hlavně obrana. Unavený soupeř dal za pět minut pouze dva body a Žabiny cenné vítězství uhájily. Jejich nejlepší střelkyní byla Elissa Cunaneová se 14 body.

„Naše klasické koncovky… Vedeme o šest bodů minutu do konce a necháme si dát dvě trojky. Pak to bylo o morálu. Jsem strašně rád, že jsme zabrali tam, kde je potřeba vyhrávat zápasy - v obraně a na obranném doskoku. V uvozovkách nám to zachránilo sezonu. Jsme zpátky ve hře, ale musíme to potvrdit hned příští týden ve Španělsku,“ dodal Martišek. Příští týden hrají Žabiny na hřišti týmu Cadí La Seu, s nímž doma prohrály v prodloužení o šest bodů.