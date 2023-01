USK Praha - Bourges 65:57 Basketbalistky USK měly skvělý finiš a jsou hodně blízko postupu

Basketbalistky USK Praha udělaly podstatný krok k postup do euroligového play off, když v domácím souboji s Bourges parádním představením v poslední čtvrtině úponě otočily skóre a výhra 65:57 je pro ně už sedmá. Ze zbývajících čtyř zápasů budou k zajištění boje o Final Four potřebovat už jen jediné vítězství.

Foto: Michal Kamaryt, ČTK Zleva Sarah Michelová z týmu Tango Bourges Basket a Alyssa Thomasová z USK ZVVZ Praha.Foto : Michal Kamaryt, ČTK

Článek Po oboustranně opatrném začátku, kdy obecně padalo málo košů, se první výrazný trhák ve skóre povedl Bourges, které na přelomu druhé a třetí části uhrálo třináctibodovou šňůru a tým USK měl za stavu 24:33 problém, protože se střelecky nemohly chytnout jeho americké hvězdy Thomasová a Jonesová. Prvně jmenovanou nakonec herně zvedla skvělá úspěšnost trestných hodů, nakonec stihla zapsat ceněný double-double za shodně třináct bodů a třináct doskoků. Tajenku výsledku definitivně rozluštila poslední čtvrtina, kterou pražský celek vyhrál díky skvělé obraně a rychlému protiútoku 24:12. Foto: Michal Kamaryt, ČTK Zleva Valeriane Vukosavljevičová z USK ZVVZ Praha a Sarah Michelová z týmu Tango Bourges Basket.Foto : Michal Kamaryt, ČTK Sedm minut před koncem po trojce Oblakové bylo srovnáno na 50:50 a vzápětí se zdálky trefila i střídající Vyoralová, čímž definitivně vrátila vedení do rukou českých šampionek, které měly v úplném závěru víc sil i taktického klidu. Foto: Michal Kamaryt, ČTK Zleva Anete Steinbergaová z týmu Tango Bourges Basket a Valeriane Vukosavljevičová z USK ZVVZ Praha.Foto : Michal Kamaryt, ČTK „Dlouho jsme hrály v křeči, Jonesová se brzy dostala do potíží s fauly a nemohly jsme chytit rytmus zápasu. Klobouk dolů před děvčaty, jak se jim to povedlo v poslední čtvrtině skvěle urvat," tvrdila trenérka Natália Hejková. Pro basketbalistky pražského klubu znamenala vítězná tečka velkou úlevu. „I když jsme se trochu trápily v útoku, probuzení spojené s důrazem pod oběma koši přišlo včas. Získaly jsme tím pár důležitých míčů, padly i nějaké trojky a také lepší obranou ve finiši jsme utkání převrátily na svou stranu," řekla Tereza Vyoralová. Evropská liga basketbalistek - 10. kolo: Skupina A: USK Praha - Bourges 65:57 (10:10, 24:26, 39:45) Nejvíce bodů: Thomasová 15, Vyoralová 12, Vukosavljevičová 9 - Andersonová 17, Šteinbergaová 16, Astierová 7. Fauly: 17:19. Trestné hody: 15/13 - 13/12. Trojky: 6:3. Doskoky: 49:35. Olympiakos Pireus - Fenerbahce Istanbul 58:92 Szekszárd - Valencie 54:75 1. Fenerbahce Istanbul 10 8 2 858:724 18 2. Polkowice 10 7 3 749:727 17 3. USK Praha 10 7 3 805:701 17 4. Valencie 10 7 3 735:690 17 5. Bourges 10 5 5 695:684 15 6. Szekszárd 10 3 7 683:823 13 7. Boloňa 10 3 7 727:742 13 8. Olympiakos Pireus 10 0 10 650:811 10