Basketbalistky vstoupí do kvalifikace ME

Jako odvetu za souboj z Lublaně Ptáčková zápas nebere. „Jsem stoprocentně přesvědčená, že co se týče bojovnosti, tak to od nás bude na nejvyšší úrovni. Ale kvalita německého týmu v současné době je velká. Leonie Fiebichová hraje hlavní roli v euroligové Zaragoze a Marie Gülichová ve Valencii. My momentálně tak velké zkušenosti v týmu nemáme,“ prohlásila Ptáčková, které chybí Petra Holešínská ze Zaragozy, Julia Reisingerová ze Schia a Tereza Vyoralová z USK Praha i nadějná Dominika Paurová z univerzity Oregon State.

„Budeme se s tím muset nějak poprat a první zápas bude určitě hodně náročný, protože Němky se chtějí už připravovat a být pospolu už na kvalifikaci i olympiádu, takže přijedou obě Saballyové. Myslím, že to pro holky pod košem bude opravdu náročné,“ prohlásila Andělová, která přišla před sezonou do USK Praha z Piešťan.

Zklamání z ME se snažila hodit za hlavu. Pro omlazený český tým bylo i sedmé místo úspěchem, ale v závěru mu utekly téměř vyhrané čtvrtfinále s Maďarskem a boj o olympijskou kvalifikaci s Německem. „Už se na to nějak nezaměřuju. Ale někdo mi to vždycky připomene. Stalo, co se stalo, asi to tak mělo být. Určitě to mrzí,“ dodala Andělová.