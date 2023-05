Češky uspěly ve stejný den, kdy do Istanbulu přiletěly. Program turnaje byl změněn kvůli nedělnímu 2. kolu prezidentských voleb v Turecku. Tým odcestoval se 14 hráčkami, chyběla například Julia Reisingerová, která se kvůli zánětu paty omluvila i z účasti na mistrovství Evropy.

Výběr trenérky Romany Ptáčkové byl většinu zápasu ve vedení a do poločasu si vytvořil čtyřbodový náskok. Po přestávce zvýšily Češky na rozdíl 11 bodů (50:39), domácím se ale podařilo ještě ve třetí čtvrtině vyrovnat. V závěrečné části ale Češky zlepšily obranu, vyhrály ji 23:10 a nakonec triumfovaly o třináct bodů.

Basketbalistky sehrají i přípravné zápasy v Česku. Od 1. do 2. června se utkají v Praze a Hradci Králové s Velkou Británií, 7. a 8. června vyzvou dvakrát Slovensko. ME se uskuteční od 15. do 25. června, Češky vyzvou v základní skupině v Tel Avivu domácí Izrael, Itálii a Belgii.