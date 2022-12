V posledním zápase proti vedoucímu celku francouzské ligy byly Žabiny vyrovnaným soupeřem především v první čtvrtině, kterou vyhrály o dva body. Pak se začala projevovat kvalita širokého kádru soupeře, do většího trháku ale domácí hráčky Lyon nepustily. Sto sekund před koncem dokonce Brňanky snížily na rozdíl pěti bodů, ale na zvrat to nestačilo.

Hráčky z Králova Pole potřebovaly k tomu, aby postoupily ze třetího místa, porazit Flammes Carolo. Ve Francii s ním přitom Brňanky utrpěly debakl o 74 bodů. V případě výhry by dosáhly na vyrovnanou bilanci tří vítězství a tří porážek a do play off by z třetího místa mohly proklouznout. Takto ale doplatily na výrazně negativní skóre a v soutěži končí.